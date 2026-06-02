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Il libro: “Magnifica humanitas”, la prima enciclica di papa Leone XIV al tempo dell’IA. Sei parole, sei sfide: lavoro, educazione, comunicazione, dati, armi e dialogo
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Teano. Martedì 2 giugno la premiazione del "Premio Città di Teano" intitolato al grande Lauberg amico del Foscolo.
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Pignataro Maggiore, arriva Michele Zarrillo in concerto, con più di quattro milioni di dischi venduti.
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Sessa Aurunca. Concorso per ricordare Alfredo Sparagna”, il secondo posto a Caterina e Armanda del Foscolo
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Carditello. Al via la quarta edizione del Concorso i“Cuore d'oro”, in programma il 2 giugno nel Real Sito di Carditello
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Napoli. La Polizia penitenziaria sequestra 21 cellulari nel reparto di alta sicurezza di secondigliano
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