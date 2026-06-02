Sono partiti da Casalgrande in provincia di Reggio Emilia domenica 24 maggio e ieri (domenica 31 maggio) gli atleti della Ciclistica Emiliana Asd, guidati dal presidente Michele Russo sono giunti a Sparanise in provincia di Caserta, dopo una tappa a Mondragone e dopo aver attraversato la tratta tirrenica dell’Appennino toscano. Stiamo scrivendo dell’ormai tradizionale kermesse “Pedali per l’ambiente contro le mafie” che ogni anno dal cuore dell’Emilia raggiunge località, purtroppo contraddistinte da fatti di cronaca giudiziaria, al fine di portare un messaggio di speranza, di promozione e rilancio territoriale attraverso lo sport. L’evento è stato sostenuto con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dal comune di Sparanise, nonché dal contributo di Acli terra e Aics. Alla partenza lo scorso 24 maggio erano presenti il consigliere regionale emiliano Vincenzo Paldino e il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. Sfidando le pendenze e il caldo, sabato il gruppo dei ciclisti antimaf...