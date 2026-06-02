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Teano. Giovedì 4 giugno ritornano “Ugo sotto le stelle” con Esselle DeeJay e le sfilate delle ragazze e dei ragazzi più belli del Foscolo

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Napoli. 1600 persone accorse all’Hbtoo per celebrare la designer Noemi Nasti

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Sparanise. Pedalata antimafia dall’Emilia, De Pasquale e Zoccola incontrano i ciclisti

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Politica. Futuro Nazionale di Vannacci a convegno

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Piedimonte Matese. Tutto pronto per l’undicesima edizione dei “100 Km del Matese”

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Il libro: “Magnifica humanitas”, la prima enciclica di papa Leone XIV al tempo dell’IA. Sei parole, sei sfide: lavoro, educazione, comunicazione, dati, armi e dialogo

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Teano. Martedì 2 giugno la premiazione del "Premio Città di Teano" intitolato al grande Lauberg amico del Foscolo.

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Pignataro Maggiore, arriva Michele Zarrillo in concerto, con più di quattro milioni di dischi venduti.

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Sessa Aurunca. Concorso per ricordare Alfredo Sparagna”, il secondo posto a Caterina e Armanda del Foscolo

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Recale , al via ‘La Musica può fare’ Festival" - 11a edizione

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Festa della Repubblica a Caserta "Custodire la Repubblica: memoria, cultura e Costituzione"

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Carditello. Al via la quarta edizione del Concorso i“Cuore d'oro”, in programma il 2 giugno nel Real Sito di Carditello

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Sessa Aurunca/ Aversa. Weekend all’insegna della musica di Bach

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A Casagiove “Jazz Senza Frontiere”: musica e solidarietà per MSF

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Napoli. La Polizia penitenziaria sequestra 21 cellulari nel reparto di alta sicurezza di secondigliano

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Sparanise. 127 anni fa è apparsa la Madonna del Torello, sabato 30 maggio ritorna la festa.

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Capua. Gli incontri dell'Accademia Palasciania

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Grazzanise. Zinzi (Lega): sostegno Confindustria gratifica nostro impegno per l'aeroporto

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Libri. “La giustizia non esiste” di Gennaro Del Prete

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Mondragone. Nuovi spazi sportivi al Galileo Galilei

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Scuola. Caserta, le palestre scolastiche ai privati

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Teverola. Boxing Improta, in bacheca due cinture europee Kick Boxing XFC

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